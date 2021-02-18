Filipinler'de Müslümanlar Duterte'nin af kararından memnun

Özerk Yönetimin İçişleri ve Yerel Yönetim Bakanı Naguib Sinarimbo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkenin güneyinde isyanların çıktığı dönemde suça karışan bazı Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) üyelerinin affedilmesini sağlayan kanunun onaylanmasından memnunuz" dedi.

Bakan Sinarimbo, "Bu yasa, MİKC üyelerinin silahsızlandırılma ve sivil hayata adım atma sürecini de kolaylaştıracaktır." açıklamasında bulundu.

Devlet Başkanı Duterte'nin dün imzaladığı af yasasının, silah bırakmayı kabul eden MİKC üyeleri ile Filipinler Komünist Partisinin (CCP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusuna (NPA) mensup komünist isyancıları kapsaması bekleniyor.

Bu kapsamda ilgili düzenlemenin Kongrede onaylanmasının ardından MİKC ve NPA üyeleri, 1 yıl içinde af talebinde bulunabilecek.

BARMM Başbakanı Hacı Murat İbrahim, AA'ya verdiği röportajda, şimdiye dek 13 bin 500 MİKC üyesinin silah bıraktığını ve geçiş hükümeti olarak 40 bin üyeyi silahsızlandırmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Silahsızlandırma sürecinde henüz ilk aşamayı tamamladıklarını belirten Başbakan İbrahim, geri kalan 26 bin 500 MİKC üyesini silahsızlandırmanın bu yıl içinde bitemeyeceğini, bu nedenle geçiş hükümetinin 2022'de dolması beklenen sürenin 2025'e kadar uzatılmasını talep ettiklerini vurgulamıştı.

Müslüman özerk bölge

Ülkenin güneyindeki Mindanao'da bağımsızlık mücadelesi veren MİCK ile Filipin ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından, 2012 yılında ateşkes imzalanmıştı.

Barış anlaşması sürecinin ardından, Mindanao'da Ocak 2019'da yapılan halk oylamasıyla "Bangsamoro Organik Yasası" kabul edilmiş ve bölgede "Bangsamoro Geçiş Hükümeti" resmen kurulmuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Hükümetinin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı.

BARMM yönetimi, Haziran 2022'de tamamlanması öngörülen geçiş hükümeti süresinin 3 yıl daha uzatılması talebinde bulunuyor.

AA