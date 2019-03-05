Müslümanlar, Pulwama'daki 80 yıllık tapınağı yenilemek için Panditlerle el ele verdiler 

Müslümanlar, Pulwama'nın Achan köyünde bulunani 80 yıllık tapınağın yenilenmesi için panditlerle el ele verdi.

Köy 14 Şubat'ta en az 40 kişinin öldüğü CRPF askerlerine yapılan terör saldırısı bölgesinden sadece 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Hindistan işgali altındaki Cammu ve Keşmir'in Pulwama semtinde yükselen nefret havasını dağıtmak için, Müslümanlar ve panditlerden güçlü bir mesaj göndermek istediklerini belirtti.

Tapınağın restorasyon çalışmaları, Pulama saldırısından sonra durmuştu, ancak Maha Shivratri'ye devam etti. Bazı raporlar, Müslümanların olay sırasında tapınaktaki herkese geleneksel Keşmir 'kahwa' çayı servis ettiklerini belirtti. Tapınakta bulunan birkaç yerli, Azaan ile birlikte tapınaktaki zil sesini duymak istediklerini söyledi.

1990 yılında Keşmir'deki isyan patlamasının ardından köyde şu an yaşayan tek bir Keşmir Pandit ailesi var.

Köyde yaşayan insanlara göre, tapınak harap halde idi ve Pandit ailesinin Mescid Aukaf Komitesine yaklaştıktan sonra restorasyon çalışmaları başladı.

Köyün sakinlerinden Bhushan Lal, "Müslüman olan komşularımız bu tapınağa saygı duyuyorlar" dedi. Başka bir sakin olan Sanjay Kumar, kendisi için Müslüman komşularının, köyden göç etmiş olan akrabalarının onun için daha önemli olduğunu söyledi. “Komşularım yanımda her ince ve kalın boyunca durdu ve sıkıntılı zamanlarda her şeyi hallettiler.” Burada kardeşler olarak yaşıyoruz ve Aukaf Komitesi rehabilitasyon çalışmalarında bize yardımcı oldu.

Tapınağın yeniden kurulmasını sağlamak için ellerini uzatan köyün Müslümanları, "Hindu kardeşlerinin yalnız hissetmelerini ya da tapınaklarının eksik olduğunu hissetmelerini istemedikleri" için yaptıklarını söylediler.

Kaynak: www.dunyabulteni.net