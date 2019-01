Müslümanlara şiddetin bahanesi inek etlerinin yüzde 93'ü farklı et çıktı

Hindistan'da Müslümanlara ve Dalitlere karşı işlenen suçlarda inek katliamı ve sığır eti yeme konusunda keskin bir artış olduğu gözlemlenen bu günlerde yapılan incelemeler sonucu iddia edilen etlerin inek eti olmadığı anlaşıldı.

Mumbai: 2014'ten 2017'ye kadar çeşitli eyaletlerdeki otoriteler tarafından ele geçirilen ve DNA testi için gönderilen "inek eti" örneklerinin yalnızca yüzde 7'sinin inek olduğu bulundu, geri kalan yüzde 93'ü ise boğa eti olduğu ortaya çıktı.

Et Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan bir raporda, analiz edilen 112 et örneğinden sadece sekiz örneğin (yüzde 7) dana eti olduğu, geri kalanının boğa ve manda olduğu tespit edildi.

The Times of India'da yayınlanan bir rapora göre, örnekler çeşitli eyaletlerde polis ve hayvancılık yetkilileri tarafından ele geçirilen ete aitti .

Et Ulusal Araştırma Merkezi, Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi'ne bağlı bir enstitüdür ve Haydarabad'da bulunmaktadır.

Örnekler Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Pencap, Chhattisgarh, Goa, Andhra Pradesh ve Telangana'dan gelen polis ve hayvancılık departmanları tarafından toplandı.

Irkçı ve İslam karşıtı iktidar BJP' Partisinin Delhi ve diğer eyaletlerde iktidara gelmesinden bu yana, Müslümanlara ve Dalitlere karşı işlenen suçlarda inek katliamı ve sığır eti yeme konusunda keskin bir artış olduğu için bulgular önemlidir.

Veri analizi web sitesi IndiaSpend'e göre, 2012'den beri toplam 88 ineğe bağlı şiddet olayı bildirildi. Bu tür olaylarda toplam 33 kişi hayatını kaybetti. Muhalefet ve çeşitli STK'lar, “inek katliamı” suçlamalarının Müslümanları ve Dalitleri hedef almak için kullanıldığını iddia etti.

Et Ulusal Araştırma Merkezi, numunelerin 69 tanesinin inek eti olacağından şüpheleniyordu. Ancak bu kanıtlanmadı. Araştırmacılar, “İlginç bir şekilde, inek eti olduğundan şüphelenilen üç numunenin deve eti olduğu ve bir köpek olduğundan şüphelenilen örnek koyun olduğunu” belirtti.

The Times of India, enstitünün 2018'de 80 et örneği daha aldığını ve analizlerinin “benzer bir eğilim” izlediğini bildirdi.

Hindistan'da 1976'dan beri inek kesilmesi yasaklandı. Ancak, çeşitli eyaletlerdeki BJP hükümetleri, Müslümanlara ve Dalitlere karşı şiddetin artmasına neden olan sığır eti tüketimini yasakladı. Ayrıca, yasaklama çiftçileri ve kırsal ekonomiyi de olumsuz etkiledi.

Son zamanlarda, Uttar Pradesh'in Bulandshahr bölgesinde bir polis müfettişi öldürülürken yakındaki bir ormanda inek karkasları bulunduktan sonra şiddetli bir çete protestosuyla karşılaşıldı.

