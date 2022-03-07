Muson yağmurları Malezya'da sele yol açtı

Bernama'nın haberine göre, şiddetli muson yağmurlarının yaklaşık iki saat etkili olması başkentte sel ve taşkınlara yol açtı.

Malezya Kara Yolu Kurulundan (LLM) yapılan açıklamada, Besraya otoyolu da dahil birçok ana ve ara yolun sel ve su baskınları nedeniyle trafiğe kapandığı aktarıldı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Jalan Sultan Ismail, Jalan Ampang, Jalan Leboh Ampang, Jalan Raja Laut, Jalan Kia Peng ve Jalan Raja Chulan'da Dang Wangi bölgelerinde suların yükseldiğini ve Jalan Tun Razak bölgesindeki Gombak Nehri'nin su seviyesinin "tehlikeli seviyeye" ulaştığını açıkladı.

Öte yandan polis, Kuala Lumpur'da 22 bölgenin selden etkilendiğini söyledi.