Muson yağmurları Yeni Delhi’deki tarihi camiye zarar verdi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de şiddetli muson yağmurları şehirdeki yaklaşık 200 yıllık camiye zarar verdi.

Başkentin Eski Delhi bölgesinde 1823 yılında inşa edilen üç kubbeli Mübarek Begüm Camisi’nin ana kubbesi aşırı yağış ve yıldırım nedeniyle zarar gördü.

Caminin imamı Muhammed Zahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin kubbesinin sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktüğünü söyledi.

Delhi Vakıf Kurulu yetkilileri, hasar tespit çalışmaları için camide incelemelerde bulundu.

Sosyal medyada çok sayıda kişi, tarihi caminin hasar görmesi sebebiyle üzüntülerini belirterek, yetkililerden caminin restore edilmesi için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Hafta sonu süren aşırı yağışlar dolayısıyla başkentte 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda ev hasar görmüştü.

Kaynak: AA