Myanmar, Bangladeş sınırında tarafsız bölgede beton engel inşa ediyor

Myanmar, Bangladeş sınırında tarafsız bölgede Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların yakınına sel felaketine yol açmasından endişe duyulan beton engel inşa ediyor.

Tambru Khal kanalının önünü kesecek beton engelin, Ağustos 2017'den beri bölgede derme çatma kamplarda yaşayan 5 binden fazla Arakanlı Müslüman için sel tehdidi anlamına geldiği ifade ediliyor.

Arakanlı Müslümanların liderlerinden Dil Muhammed yaptığı açıklamada, bunu, Myanmar ordusunun, bölgede yaşayan Arakanlı Müslümanları yerlerinden etmek için yeni bir taktik olarak nitelendirdi.

Muhammed, doğum yerleri Arakan'a dönme ümidiyle yaşadıklarına işaret ederek Myanmar askerlerinin geldikleri ilk günden itibaren bölgeyi terk etmeleri için Arakanlı Müslümanlar arasında panik yaratmaya çalıştığını söyledi.

Daily Star gazetesi de Cox's Bazar'da Bangladeşli hükümet temsilcisi Kemal Ahmed'in, inşaatla ilgili endişelerin ve muhtemel sonuçların dile getirildiği bir mektubu kabineye gönderdiğini yazdı.

Ahmed, gazeteye yaptığı açıklamada, "Myanmar hükümeti, tarafsız bölgede herhangi bir yapı inşa edemez. Eğer inşa edilirse tarafsız bölgedeki Arakanlı Müslümanlar, tüm bölge sular altında kalacağından büyük ızdırap yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Bangladeş Sınır Muhafaza birliklerinin komutanlarından Yarbay Monzurul Hasan Han, yakın geçmişte bölgeyi ziyaret ettiğini ve Myanmar ordusunun kendisine bölgeye dikenli tel çekildiği bilgisini verdiğini kaydetti. Han, basında çıkan haberler üzerine konuyu soruşturacaklarını söyledi.

Rajshahi Üniversitesinden Profesör Mahfuzur Rahman Akand da Myanmar'ın, ülke sınırları dışında bile Arakanlı Müslümanların yaşamlarına zarar vermeye çalışmasının çok talihsiz bir durum olduğunu dile getirdi.

Akand, "Hiçbir ülke, ilgili ülkeler arasında ortak bir anlaşma olmadan tarafsız bölgede herhangi bir şey inşa edemez." diye konuştu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmiyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, Myanmar'a silah ambargosu ve sorumlulara yönelik yaptırım uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA