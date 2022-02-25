Myanmar cuntasından Rusya'ya destek

Voice of America'ya (VOA) verdiği röportajda Myanmar askeri konseyi sözcüsü General Zaw Min Tun, ordu yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna hamlesine yönelik desteğini ifade etti.

General Zaw Min Tun, Putin'in Rusya'nın "egemenliğini güçlendirmeye çalıştığını ve bunun yapılacak doğru şey" olduğunu söyledi.

Myanmar darbe lideri Min Aung Hlaing, geçen yıl haziran ayında Rusya'ya ziyarette bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), darbe sonrası Myanmar ordusunun Rusya tarafından da desteklendiğini bildirmişti.

Rusya'nın BM kararlarını hiçe sayarak, Myanmar'a savaş uçağı ve zırhlı araç göndermeye devam ettiği aktarılmıştı.

Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.