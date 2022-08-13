Myanmar cuntasından tepki çeken karar

Myanmar'da askeri cunta yönetimi siyasi partilerin önümüzdeki yıl yapılması beklenen seçimler öncesinde yabancılarla ve uluslararası örgüt temsilcileriyle görüşmesine kısıtlama getirdi.

Çoğunluğu cunta yanlısı temsilcilerden oluşan Ulusal Seçim Komisyonu cuma günü yaptığı açıklamada ülkede kayıtlı 92 siyasi partinin yabancı örgütler ve bireyler görüşmek için izin alması gerektiğini belirtti.

Yabancı temsilcilikleri ve uluslararası sivil toplum kuruluşularını 2020 yılında yolsuzlukla sonuçlanan seçimlere müdahale etmekle suçlayan komisyon yaptığı açıklamada "Siyasi partiler yasaya saygı göstermelidir. Aksi durumda partinin kaydı silinecektir" diye duyurdu.

Cunta yönetimi geçen yıl 2020 seçim sonuçlarını 11 milyon hileli oy kullanıdlığı gerekçesiyle iptal etmişti.

Karara siyasilerden ve partilerden tepki

Karar siyasiler tarafından tepkiyle karşılandı. Devrik lider Aung San Suu Çii'nin partisi Demokrasi için Ulusal Lig (NLD) mensubu eski milletvekillerinden Soe Thura Tun siyasi partilerin kısıtlanmasının uygun olmadığına dikkat çekerek kararın demokratik olmadığını ve örgütlenme özgürlüğü haklarına saygı göstermediğini belirtti.

Halkın Partisi Başkanı Ko Ko Gyi de daha önce benzeri görülmeyen bu kararın ülkenin gelecek seçimlerde demokrasiyi gerçekten uygulaması ümitleriyle örtüşmediğini ifade etti.

Gyi "Onların hareketi Myanmar halkına ve uluslararası toplumun gelecek seçimler ve demokratik sistemle ilgili güvenine büyük zarar vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Cunta yönetimi seçilerin ancak çatışmalardan dolayı yıkık durumdaki ülkenin "istikra ve barışa" kavuştuktan sonra yapılabileceğini belirterek olağanüstü hali altı ay daha uzatmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh de düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslararası Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda uluslararası toplumun cunta yönetiminin planladığı "düzmece seçimleri" reddetmesi çağrısında bulunmuştu. Blinken, cunta yönetiminin dışişleri bakanının muhaliflerle müzakere etmediği için dışlandığı toplantıda Myanmar'daki seçimlerin "mevcut koşullarda ne özgür ve de adil olacağı" ifadelerini kullanmıştı.

Myanmar, Şubat 2021'de Aung San Suu Çii hükümetinin devrilmesiyle sonuçlanan darbe sonucu hem siyasi hem de ekonomik karışıklığa sürüklenmişti. Haziran ayında ev hapsinden cezaevine nakledilen Nobel Barış Ödülü sahibi Çii hakkında 150 yıl hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Euronews