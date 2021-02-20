Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı: 2 ölü

Myanmar Now internet sitesinde yer alan habere göre, Mandalay kentinde bugün darbeyi protesto etmek üzere toplanan grup, Myanmar ordusu ve polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Polis kalabalığa tazyikli suyla müdahale ederken bir askerin protestoculara gerçek mermiyle ateş açtığı görüldü.

Görgü tanıklarına göre olayda en az 2 kişi ölürken 6 kişi ağır yaralandı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından grubun yerel saatle 17.30 civarında dağılarak Mandalay Meydanı'nı boşalttığı bildirildi.

Protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Bundan önce başkent Nepido'da 9 Şubat'taki gösterilerde başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki protestocu, tedavi gördüğü hastanede dün ölmüştü.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.

AA