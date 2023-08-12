Myanmar'da 60 bin kişi tahliye edildi

Myanmar'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle temmuz ortasından bu yana yaklaşık 60 bin kişi yerinden oldu.

Sosyal Refah, Yardım ve İskan Bakanlığı yetkilisi Lay Shwe Zin Oo, yaptığı açıklamada, yaşanan seller nedeniyle toplamda 60 bin kişinin yerinden olduğunu, bunlardan 20 bininin tekrar evlerine döndüklerini belirtti.

Lay, yerinden olan 40 bin kişinin ise halihazırda manastır, budist tapınakları ve okullar gibi görece sağlam binalarda kaldığını belirtti.

Seller nedeniyle 4'ü çocuk 5 kişinin de yaşamını yitirdiğini anlatan Lay, bunlardan 3 çocuğun Mon eyaletinden, bir anne ve çocuğunun da Arakan'dan olduğunu söyledi.

Lay, Myanmar'ın güney eyaletlerinden Kayin ve Mon'daki durumun yoğun yağışlar ve yükselen su seviyesi nedeniyle kritik olduğunu aktararak, ülkenin orta kesimindeki Bago eyaleti ve Magway bölgesindeki düşük rakımlı bazı yerleşkelerin geçen pazar gününden bu yana sular altında kaldığını, Arakan eyaletindeki durumun da benzer olduğunu vurguladı.

Sellerden kaynaklı durumun giderek kötüleştiğini dile getiren Lay, "Yağmur mevsimi henüz sona ermediği için mevcut sel durumunun bu yıl için en kötüsü olup olmadığını söylemek zor." dedi.

Myanmar yönetiminin resmi gazetesi Myanma Alinn de sele teslim olan bölgelerde okulların kapatıldığını duyurdu.

Ülkede, her yıl muson mevsiminde sert hava olayları gözlemleniyor.

Myanmar'da 2008'de meydana gelen Nergis Kasırgası 138 binden fazla can almıştı.

BANGLADEŞ'TE 49 KİŞİ ÖLDÜ

Bangladeşli yetkililer, ülkenin güneydoğusunda etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 48 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kayıp kişilerin olduğunu açıkladı.

Chattogram bölgesi yetkililerinden Rakib Hasan, AA muhabirine, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Hasan, sel sularının çekildiği bölgelerde insanların evlerine döndüğünü, mahsur kalanlar için temel ihtiyaçların sağlandığı yardım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Cox's Bazar bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında yer alan yetkililerden Md Jahangir Alom, aralarında 2 Arakanlı göçmenin bulunduğu 21 kişinin öldüğünü belirtti.

Bandarban bölgesinde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 700 evin yok olduğu ve yaklaşık 15 bin kişinin sellerden olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Rangamati bölgesindeki yetkililer, ülkenin en büyük yapay gölü Kaptai'nin kabarması nedeniyle sel suları seviyesinin yükselmeye devam ettiğini, bölgede 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 1 kişinin kayıp olduğunu aktardı.

Meteoroloji uzmanı Md. Monowar Hossain, muson yağmurlarının 15 Ağustos'a kadar devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Bangladeş'te yetkililer, Cox's Bazar, Chattogram, Bandarban ve Rangamati'nin de bulunduğu bölgelerde meydana gelen sellerde en az 1,2 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini açıklamıştı.

Bangladeş'te genelde haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl binlerce kişinin yaşamı olumsuz etkileniyor.