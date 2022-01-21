Myanmar'da bir milletvekiline idam cezası verildi

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii'nin partisinden bir milletvekili "terör suçundan" idam cezasına çarptırıldı.

Cunta rejimi tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "terör yasasını ihlal etme suçundan" geçen kasım ayında tutuklanan Ulusal Demokrasi Birliği Partisi (NLD) milletvekili Phyo Zeyar Thaw'ın en ağır cezaya çarptırıldığı belirtildi.

Mahkeme ayrıca askeri rejim karşıtı bir aktivistin de idam cezasına çarptırılmasına hükmetti.

1 Şubat 2021'de gerçekleşen askeri darbenin ardından Aung San Suu Çii'nin lideri olduğu partinin birçok milletvekili kaçmış yakalananlar arasında ise şu ana kadar ölüm cezasına çarptırılan olmamıştı.

Gerçek adı Maung Kyaw olan Phyo Zeyar Thaw, "rejime bağlı güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen saldırıları yönetmekle" itham ediliyordu. Bu iddialar arasında başkent Rangun'un bir banliyösünde 5 polisin öldürüldüğü saldırı da bulunuyor.

On yılı aşkın süredir milletvekillerinin ölüm cezasına çarptırılmadığı Myanmar'da demokratik süreç askeri darbe ile sekteye uğramıştı. Bölgesel gözlem kuruluşları, ülkedeki baskı rejimi nedeniyle şu ana kadar yaklaşık bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca muhalifin ise ölüm cezasına çarptırıldığını belirtiyor.

Bir yıla yakın süredir ev hapsinde bulunan devrik lider Aung San Suu Çii, birkaç hafta önce 6 yıllık bir hapis cezasına çarptırılmıştı. 76 yaşındaki lider hakkında açılan diğer davaların da hapis cezasıyla sonuçlanma riski bulunuyor.

Kaynak: Euronews