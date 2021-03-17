Myanmar'da budistlerden darbecilere çağrı

Myanmar'da üst düzey Budist rahipler, protestoculara destek vereceklerini belirterek güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik şiddetini bir an önce durdurmasını istedi.

Üyelerini hükümetin atadığı ve üst düzey Budist rahiplerden oluşan Devlet Üst Düzey Budist Rahipler Komitesi, askeri yönetime tepki olarak faaliyetlerini durdurduklarını ve protestoculara destek vereceklerini duyurdu.

Komitenin açıklamasında, güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik şiddetini bir an önce durdurması gerektiği vurgulandı.

İnsanların acı çektiğini kaydeden açıklamada, "Myanmar halkının geleceği hesaba katılarak hareket edilmeli ve ülkenin imajını sarsan şeyler yapılmamalı." ifadesi kullanıldı.

Komite, askeri yönetimden, protestocuların gözaltına alınmasına son verilmesi, şiddetin son bulması ve güvenlik güçlerinin halkın özel mülkünü yağmalamaktan vazgeçmesini istedi.

AA