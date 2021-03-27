Myanmar'da bugün 56 kişi öldü

Can kayıplarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren aktivist Keren Khin ve Wai Nu, protesto gösterisinin gerçekleştiği bölgelerden gelen haberlerin ardından bugünkü ölü sayısını 56 olarak açıkladı.

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Aktivist Nu, en çok can kaybının Yangon ve Mandalay'da meydana geldiğini belirterek, "Yangon'da 12, Mandalay'da 8 protestocu öldürüldü. Diğer ölümler Pakokku, Pathein, Meiktila ve Kyaukpadaung kentlerinden." dedi.

Toplam ölü sayısının 387'ye yükseldiğini belirten Nu, Myanmar ordusunun Ulusal Direniş Günü'nde kendi halkına şiddet uygulamasını "utanç" olarak niteledi.

Nu, "Protestocuların güvenliği için dua ediyoruz. Bu mücadeleyi kazanmalıyız." ifadesini kullandı.

Myanmar Now sitesinde yer alan haberde, bugünkü protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 16 olarak bildirilmişti.