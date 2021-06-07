Myanmar'da çatışma: En az 20 sivil öldü

Myanmar'da ülkenin güneyindeki Ayeyarwady bölgesinde askeri birliklerle köylüler arasındaki arbedede en az 20 sivilin öldüğü bildirildi.

Ülke basınında çıkan haberde, Ayeyarwady bölgesindeki Kyonpyaw ilçesine bağlı Hlayswe'de silah arayan ordu güçleriyle köylüler arasında sabah saatlerinde arbede yaşandığı kaydedildi.

Haberde, askerlerin müdahalesine köylülerin tatar yayı (arbalet) ve mancınıklarla karşılık verdiği olaylarda 20 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, bölgedeki şiddet olayları nedeniyle çok sayıda köylünün evlerini terk ederek ormanlık alana sığındığı öne sürüldü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 847 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.