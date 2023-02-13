Myanmar'da cunta "sadık" sivilleri silahlandıracak

Myanmar'da askeri cunta yönetimi, "devlete olan bağlılığını" taahhüt etmiş sivillerin silah taşıma ruhsatı elde etmesine izin vermeye hazırlanıyor.

Reuters'ın yerel basından ve Myanmar İçişleri Bakanlığından elde ettiği ancak resmi olarak doğrulanamayan belgeye göre, cunta 'devlete sadık olan' sivillerin silah taşımasına izin vermeyi düşünüyor.

Cunta yönetimi, 18 yaş üstündeki 'devlete sadık' sivillerin yapacağı başvurularda silah ruhsatı elde etmedeki amaçlarının 'güvenlik endişeleri' olması gerektiğini şart koşuyor.

Belgeye göre, silahlı gruplarla mücadele eden kurumların mensuplarının, cunta izinli milislerin ve ordudan emekli olmuş eski askeri personelin silah ruhsatına sahip oldukları sürece tabanca, tüfek ve hafif makinalı silah taşımalarına izin veriecek.

Myanmar'da İslam karşıtı Budist liderlerin binlerce milisten oluşan silahlı bir güç oluşturdukları biliniyordu.

Cuntanın 'devlete sadık' kişilere silah ruhsatı verme hamlesinin, bölgede çatışmaları daha da artıracağı ve Budist milislerin daha da kolay silahlanabileceği düşünülüyor.

Müslümanlara karşı şiddeti teşvik ediyorlar

Myanmar'da aşırı milliyetçi Budist gruplar yıllardır Müslümanlara karşı şiddeti teşvik ediyor. 2013 yılında 25 Müslümanın ölümüne yol açan Budist gruplar, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımda da yerlerini almıştı.

Myanmar ordusu, ülkedeki bazı köylerde "talepler doğrultusunda" milis güçlerinin kurulduğunu kabul ediyor, ancak Budistleri silahlandırdığını reddediyor.

Kaynak: Mepa News