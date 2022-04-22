Myanmar'da darbe yönetiminden yeni adım

Myanmar'da askeri cunta tarafından kurulan hükümetin lideri General Min Aung Hlaing, silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden etnik azınlık gruplarıyla yapılması önerilen barış görüşmelerine kişisel olarak katılacağını söyledi.

General Min Aung Hlaing, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, etnik grupların güçlerini, askeri yönetimce terörist olarak tanımlanan grupları desteklememeye çağırdı.

Hlaing, bu yıl ülke genelindeki silahlı çatışmayı sona erdirmek için tüm etnik silahlı grupların liderleriyle şahsen görüşmek istediğini belirtti.

Görüşmelerde her etnik grup liderinin yanında iki üye daha getirebileceğini söyleyen Hlaing, etnik silahlı grupları katılımcıların isimlerini 9 Mayıs'a kadar sunmaya çağırdı ve müzakerelerin ardından fiili görüşmeler için tarih belirleneceğini vurguladı.

Hlaing, ordu yönetimine direnen Ulusal Birlik Hükümeti ile görüşmeyeceğini daha önce açıkça belirtmişti.

Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla on yıllardır mücadele ediyor.

Zaman zaman anlaşmalar sağlansa da Myanmar hükümeti silahlı grupların kalıcı ve kapsamlı siyasi çözüm taleplerine yanıt vermiyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletlere göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi.