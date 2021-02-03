Myanmar'da gözaltına alınan 400 kişi serbest

Kyodo News ajansına konuşan eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinden (NLD) bir milletvekili, 1 Şubat sabahı gözaltına alınan ve aralarında NLD milletvekiliyle senatörlerin de bulunduğu 400 kişinin, tutuldukları orduya ait merkezlerden serbest bırakıldıklarını belirtti.

Myanmar ordusu, darbede gözaltına alınan bazı hükümet üyelerini de dün sabah serbest bırakmıştı.

Halk ve sağlık çalışanlarından darbeye karşı protesto

Öte yandan ülkedeki darbe karşıtları, ordunun yönetime el koymasını protesto eden eylemlerde bulundu.

Ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da dün gece bazı kent sakinleri, davul ve araba kornası çalarak darbeye karşı sloganlar atarken duyuldu.

Bazı protestocular, darbeden önce gözaltına alınan ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Bunun yanı sıra ülke çapında 74 hastanede sağlık çalışanları, darbeye karşı sivil itaatsizlikte bulunarak iş bırakma eylemine başladı.

Sosyal medyada oluşturulan Sivil İtaatsizlik Hareketi sayfasındaki açıklamada, "Askeri rejimin siyasi meşruiyeti tanımamasından ötürü biz de onları hükümet olarak tanımıyoruz. Kritik durumdaki hastaları hiçbir şekilde umursamadığını gösteren gayrimeşru askeri rejimin emirlerine uymayı reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sağlık çalışanlarına, sivil itaatsizlik hareketine destek verme çağrısı yapıldı.

Sosyal medyadaki açıklamanın ardından örgütlenen çok sayıda sağlık çalışanı, direnişi simgeleyen yazı ve pankartlarla çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak askeri idareyi kabul etmediklerini belirtti.

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

AA

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 13:28