Myanmar'da gözaltına alınan Japon yönetmen, gördüklerini filme aktaracak

30 Temmuz'da gözaltına alınan ve 17 Kasım'da salıverilen yönetmen ve gazeteci Kubota, ülkesinin başkenti Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, "Onların duygularını daha iyi anladığımı hissediyorum" dedi.

Myanmar'daki halkın acılarına dikkati çekecek film çekmeyi hedeflediğini kaydeden Kubota, "Hürriyetten mahrum olmak, konuşamamak ve düşüncelerinizi ifade edememek demek. Bu, sizi haklarınızdan, özgürlüklerinizden mahrum eder." diye konuştu.

Çok sayıda insanın tutukluluğunun sürdüğünü kaydeden Kubota, "16 bin kişiden sadece biriyim." diyerek Myanmar halkından tutukluluğu sürenlerin kendisine ilettiği yardım taleplerini içeren mesajları okudu.

"Otoriter yönetimden kaçmaya çalışan insanları nasıl koruyacağımızı düşünmeliyiz." diyen Kubota, ülkesi Japonya'nın bir umut yeri olarak görüldüğünü belirterek Japon hükümetinin Myanmar'daki insan hakları ihlallerine karşı daha fazla çaba harcaması gerektiğini söyledi.

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1900'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.