Myanmar'da havadan saldırı iddiası

Saldırıların ardından en az 10 bin sivil Tayland'a sığınmak üzere evlerini terk ederken 6 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Hpapun'da çok sayıda yerleşim alanının yıkıldığı görüldü.

Askeri darbeye karşı çıkan KNU ve Kachin Özgürlük Ordusu (KIA), protestocu sivilleri cuntaya karşı koruyacaklarını açıklamıştı.

2018'de Myanmar ordusuyla ateşkes imzalayan Arakan Ordusu, Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu (TNLA) ve Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) da dünkü açıklamalarında, Myanmar ordusunun protestoculara yönelik şiddeti son bulmazsa ateşkesi bozacaklarını vurgulamıştı.

AA