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Myanmar'da korkutan deprem

Sagaing bölgesindeki Mawlaik kasabasının yaklaşık 34 kilometre kuzeydoğusunda ve 85 kilometre derinlikte gerçekleşen 5,2 büyüklüğünde deprem sonrası can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

Asya 25.08.2022, 11:24
Myanmar'da korkutan deprem

Myanmar'ın kuzeybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Departmanı, Sagaing bölgesindeki Mawlaik kasabasının yaklaşık 34 kilometre kuzeydoğusunda ve 85 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

#myanmar #deprem
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