Myanmar'da korkutan deprem
Ülkenin kuzeyinde 5,5 şiddetinde deprem olduğu aktarıldı.
Asya 29.07.2021, 15:40
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Swebo'nun 46 kilometre kuzeydoğusunda Mandalay'ın kuzeyi olan depremin büyüklüğünün 5,5 olduğunu açıkladı.
Depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği duyuruldu.
Yerel basında çıkan haberlerde depremin Tayland’da da hissedildiği belirtildi.
Bugün Alaska açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Yaklaşık 47 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Perryville'in 91 kilometre açığı olduğu kaydedilmiş, depremden sonra verilen tsunami uyarısı ise saatler sonra kaldırılmıştı.
AA
33
açık
Günün Anketi Tümü