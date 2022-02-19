Myanmar'da maden ocağında heyelan: 2 kişi hayatını kaybetti

Ülke basınındaki habere göre, Kachin eyaletine bağlı Hpakant bölgesindeki bir yeşim taşı maden sahasında dün toprak kayması meydana geldi.

Heyelanda, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hpakant bölgesinde yeşim taşı madenciliğinin bir süredir yasak olduğu ve madenin kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Öte yandan, Hpakant'daki bir maden sahasında Ekim 2021'deki heyelanda da 6 kişi ölmüştü.