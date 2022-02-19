Myanmar'da maden ocağında heyelan: 2 kişi hayatını kaybetti
Myanmar'da, en önemli gelir kaynaklarından biri olan yeşim taşı maden sahalarından birinde yaşanan heyelanda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Asya 19.02.2022, 10:14
Ülke basınındaki habere göre, Kachin eyaletine bağlı Hpakant bölgesindeki bir yeşim taşı maden sahasında dün toprak kayması meydana geldi.
Heyelanda, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hpakant bölgesinde yeşim taşı madenciliğinin bir süredir yasak olduğu ve madenin kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.
Öte yandan, Hpakant'daki bir maden sahasında Ekim 2021'deki heyelanda da 6 kişi ölmüştü.
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