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Myanmar'da maden ocağında heyelan: 2 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'da, en önemli gelir kaynaklarından biri olan yeşim taşı maden sahalarından birinde yaşanan heyelanda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Asya 19.02.2022, 10:14
Myanmar'da maden ocağında heyelan: 2 kişi hayatını kaybetti

Ülke basınındaki habere göre, Kachin eyaletine bağlı Hpakant bölgesindeki bir yeşim taşı maden sahasında dün toprak kayması meydana geldi.

Heyelanda, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hpakant bölgesinde yeşim taşı madenciliğinin bir süredir yasak olduğu ve madenin kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Öte yandan, Hpakant'daki bir maden sahasında Ekim 2021'deki heyelanda da 6 kişi ölmüştü.

#myanmar #maden #heyelan
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