Myanmar'da ölü sayısı 459'a yükseldi

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayınladığı günlük raporda, son 24 saatte 36 ölümün daha doğrulandığı belirtilerek toplam ölü sayısının en az 459 olduğu belirtildi.

Ülkede 2 bin 559 kişinin gözaltında olduğu ve hakkında gözaltı kararı bulunan 119 kişinin ise gizlendiği kaydedildi.

Öte yandan Myanmar ordusu ile Karen etnik grubuna ait silahlı grup Karen Ulusal Birliği (KNU) arasında çatışmalar dün de devam etti.

Karen eyaletine bağlı Hpapun bölgesinde Myanmar ordusunun hava saldırıları sonucu yaklaşık 3 bin sivil, yerleşim alanlarını terk etti.

Dün Mandalay'da Myanmar ordusunun kundakladığı bir binada bulunan 7 kişi yanarak can vermiş, 11 kişi yaralanmıştı.

AA