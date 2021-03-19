BM açıklamasına göre Myanmar'da en az 211 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar İnsani İşler Koordinatörü Andrew Kirkwood, Myanmar'daki durum hakkında bilgi verdi.

Kirkwood, "Son yedi haftada darbe karşıtı barışçıl gösterilerde en az 211 kişi hayatını kaybetti, bu sayı çok daha fazla olabilir. Bunların 15’i çocuk ve hepsi keskin nişancılar tarafından başlarından vuruldu." diye konuştu.

Gösterilerde şimdiye kadar en az 2 bin 400 kişinin gözaltına alındığını bildiren Kirkwood, bu kişilerin çoğundan haber alınamadığını ve "gözaltındakilere cinsel şiddet uygulandığı" yönünde raporlar olduğunu kaydetti.

Kirkwood, Arakanlı Müslümanların son durumu hakkındaki bir soruya da "Onların Arakan’daki durumu hakkında çok endişeliyiz. Özellikle orada karşılaştıkları zorlukları artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında koşullarının iyileşmediği kesin." yanıtını verdi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP), dün yayımladığı raporda, Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini bildirmişti.

AA