Myanmar'da dün de 12 gösterici öldürüldü

Myanmar Now haber sitesinin verdiği habere göre, darbeci cunta yönetimi, aralarında Hlaingthaya ilçesinin de bulunduğu Yangon’a bağlı 6 ilçede sıkıyönetim ilan etti.

Dünkü gösterilerde güvenlik güçleri tarafından ateş açılan en az 12 kişi öldü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar’da askeri darbe karşıtı gösterilerde 1 Şubat’tan bu yana 138’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülke basınında yer alan haberlerde ise ölü sayısının 160’ın üstünde olduğu kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbeÜlkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA