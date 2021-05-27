Myanmar'da ordu sivilleri 'kasten' hedef alıyor

The Irrawaddy gazetesinin Myanmarlı yardım kuruluşlarının raporlarından derlediği bilgilere göre, Myanmar ordusu, son bir aydan fazladır darbe karşıtı etnik silahlı grupların etkin olduğu bölgelerde hava saldırıları ve baskınlar düzenleyerek sivilleri kasti olarak hedef aldı. Buna göre, Sagaing eyaletinde askerlerin darbe karşıtlarına düzenlediği baskınlar sonucu 20 bin kişi evini terk ederek dağlık ve kırsal alanlara sığındı. Myanmar'ın doğusundaki Şan eyaletinde ordunun hava saldırıları sonucu 20 bin sivil yerinden edildi, Kayah eyaletinde etnik silahlı gruplar ve Myanmar ordusu arasında süren çatışmalar sonucu 50 bin sivil evini terk etti.

Ülkede yağmur mevsiminin yaklaşmasından ötürü, evini terk eden sivillerin hala barınacak yer bulamadıkları ve temel gıda ihtiyaçlarını temin edemedikleri kaydedildi. Kayah eyaletinde yardım kuruluşlarının bazı sivillerin barınması için kamp kurduğu, fakat Myanmar ordusunun hava saldırılarıyla bu kampı da yıktığı ifade edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 828 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.