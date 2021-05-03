Myanmar'da orduya ait helikopterin düşüş anı kameralara yansıdı

Myanmar'da muhalif gruplardan Karen Özgürlük Ordusu (KÖO), ordu güçlerine ait bir askeri helikopteri düşürdü.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, orduya ait helikopter sabah saatlerinde Kaçin eyaletinde bombardıman düzenledi.

Saldırıların ardından üssüne dönmek üzere yola çıkan helikopter, KÖO'ya bağlı gruplarca Moemauk yerleşimi yakınlarında vurularak düşürüldü.

KÖO temsilcileri, helikopterin vurulmasında ne tür silahların kullanıldığına dair soruları yanıtsız bıraktı.

Helikopterin omuzdan atılan bir güdümlü füzeyle düşürülmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Myanmar'ın en etkin muhalif silahlı grupları Karen'de faaliyet gösteriyor.

Myanmar'da gerilim, ordunun darbe gerçekleştirdiği 1 Şubat tarihinden bu yana artış gösteriyor. Şimdiye dek cunta ve darbe karşıtı protestolarda ölenlerin sayısının 800'e yaklaştığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News