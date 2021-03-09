Myanmar'da protestocular kuşatma kalktı

Konuya ilişkin Myanmar basınına bilgi veren aktivistler, gece yarısından bu yana askerlerin kuşattığı Sanchaung'da mahsur kalan yüzlerce protestocunun, sabah saatlerinden itibaren ilçeden çıkabildikleri haberini aldıklarını bildirdi.
Bazı protestocuların Sanchaung'da ikamet eden vatandaşların yardımıyla gözaltına alınmaktan kurtulduğunu belirten aktivistler, dışarıda kalan onlarca protestocunun gözaltına alındığını aktardı.
Dün gece saatlerine yakın Sanchaung ilçesini kuşatan güvenlik güçleri, protestoculara teslim olma çağrısında bulunmuştu.
İlçe sakinlerine protestoculara yardım etmeme uyarısında bulunan askerler, bazı evlere ateş açarken görüntülenmişti.
Yangon’daki yabancı büyükelçiler ve Birleşmiş Milletler, askeri yönetime, kuşatılan protestocuların evlerine dönmesine izin verme çağrısı yapmıştı.
Myanmar'da dünkü protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Tayland, Myanmar'dan gelen sığınmacıları içeri alıyor
Öte yandan Tayland ordusu, insani kriz nedeniyle Myanmar'dan Tayland'a sığınan vatandaşlara kapıların açılacağını duyurdu.
Tayland Genelkurmay Sözcüsü General Narongphan Chitkaewtae, ülkenin Myanmar sınırındaki 7 ayrı bölgede mülteci kamplarının kurulduğunu ve Myanmar'dan gelebilecek sığınmacı akınına karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı.
AA