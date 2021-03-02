Güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine rağmen Myanmar'da gösteriler sürüyor

Ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da toplanan binlerce protestocu darbe karşıtı sloganlar attı.

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı bomba ve plastik mermilerle müdahalesi sonucu dağılan protestocular, daha sonra yeniden toplandı.

Öte yandan polis emniyet müdürlerinden Tin Min Tun, sosyal medyada paylaştığı videoda, protestoculara destek verdiğini açıkladı.

Emniyet Müdürü Tun, "Mevcut askeri rejime hizmet etmek istemiyorum. Bu yüzden ben de sivil itaatsizlik eylemlerine katılarak protestoculara destek vermeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Türkiye kınamıştı

Yangon'da dün gerçekleşen protestolara, güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmuş, çıkan arbedelerde bir günde en çok protestocu hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, dün yaşamını yitiren protestocu sayısının 18 olduğu öne sürülmüştü.

Türkiye, güvenlik güçlerinin göstericilere orantısız güç kullanımını kınamıştı.

AA