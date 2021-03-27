Myanmar'da tablo kötüye gidiyor
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu bugün ölenlerin sayısı 100’e yükseldi.
Asya 27.03.2021, 19:42 27.03.2021, 20:37
Myanmar'da protestoları takip eden hak grupları, protesto gösterisinin gerçekleştiği bölgelerden gelen haberlerin ardından bugünkü can kaybı sayısının 100’e ulaştığını bildirdi.
ABD Büyükelçisi Thomas Vajda da "güvenlik güçlerinin silahsız sivilleri öldürdüğünü" söyleyerek, Myanmar halkının askeri yönetim altında yaşamak istemediğini belirtti.
Kaynak: AA
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