Myanmar'da yeni yıl affı

Myanmar'da darbe yönetimi yeni yıl münasebetiyle 1.600 mahkumun serbest bırakılacağını açıkladı. Yüzlerce mahkumun akrabaları Insein Hapishanesi önünde toplandı.

Serbest kalacaklar arasında 1 Şubat 2021 darbesiyle devrilen sivil hükümetin üyelerinin olup olmadığı ise belli değil.

Devlet İdare Konseyi Sekreteri Aung Lin Dwe, Myanmar'da yeni yıl kutlamaları sırasında 42 tutuklu yabancı da dahil olmak üzere 1.619 mahkumun serbest bırakılacağını belirten bildiri imzaladı.

Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği (AAPP) aktivist grubuna göre, ordu, darbeden bu yana "en az 13 bin 282 kişiyi tutukladı; yaşanan şiddet olaylarında da 1.756 muhalifi öldürdü."

Gözaltına alınanlar arasında, başkent Naypyidaw'da tutuklu bulunan devrik hükümetin lideri Nobel ödüllü Aung San Suu Kyi ve Insein'de hapsedilen Avustralyalı ekonomi danışmanı Sean Turnell de yer alıyor.

Bir AAPP sözcüsü Reuters'a, "Cunta siyasi mahkumları rehine olarak kullanıyor" dedi. Yerel bir muhabir, Insein hapishanesi önünde sivil polislerin yanında duran ailelerin sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl da af kapsamında 23 bin kişi özgürlüğüne kavuşmuştu.