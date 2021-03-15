Myanmar'daki gösterilerde 38 kişi öldü

Myanmar'da dün düzenlenen, askeri darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 38 kişi yaşamını yitirdi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamada, dün ülkenin birçok bölgesinde düzenlenen protestolara asker ve polis, gerçek mermi kullanarak müdahalede bulundu.

AAPP'nin bugün sosyal medyada açıkladığı verilere göre bir gün içinde en az 38 protestocu vurularak öldürüldü.

AA muhabirine konuşan protesto liderlerinden Zay Phyo, Yangon'daki protestoları dağıtmak için en az 500 ordu personelinin konuşlandırıldığını belirterek, "Etrafta çok az polis vardı, genellikle protestolara askerler müdahale etti." dedi.

Askerlerin silahsız protestocuları dağıtmak için gerilla taktiği kullandığını aktaran Phyo, "Kalabalıkların bulunduğu yerleri motosikletle çevreleyip insanlara rastgele ateş açtılar. Bu yüzden çok fazla ölümüz var." şeklinde konuştu.

Yaşanan can kayıplarının ardından dün, 1 Şubat darbesinden bu yana protestolardaki en kanlı gün oldu.

AA