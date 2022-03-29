Myanmar'daki işkence iddialarıyla ilgili İstanbul'da suç duyurusu

Sönmez, yönetime el koymasının ardından gözaltındakilere işkence yaptıkları iddia edilen Myanmar ordusu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Myanmar'da 1 Şubat 2021'de ordunun yönetime el koymasının ardından yaşanan olaylarda mağdur olan bazı kişilerin avukatlığını yapan Sönmez, ordu yönetimi hakkında hazırladığı suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.

İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Sönmez, Myanmar'daki insanlık dışı uygulamaları anlattı.

Avukat Gülden Sönmez, ülkedeki askeri darbenin ardından yüzlerce insanın gözaltına alındığını, işkenceye maruz kaldığını belirterek şöyle devam etti:

"Bu olaylar sırasında Birleşmiş Milletler raporlarına göre 1700'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Bazı siviller toplu mezarlara canlı canlı yakılarak gömülmüşlerdi. 10 binin üzerinde insanın keyfi olarak tutulduğu, askeri cuntanın askerleri tarafından sorgu ve işkenceye maruz kaldığı da raporlara yansıyan diğer bir gerçek. İşkence mağdurları adına suç duyurusunda bulunuyoruz. Myanmar'daki suçların soruşturulması, suçluların yargılanması için yargı sürecinin başlatılmasını talep ettik. En başta özellikle askeri cuntanın başkanı olan ve şu anda Myanmar Devlet Konseyi olarak adlandırdığımız konseyin başındaki askeri darbe cunta başkanı Min Aung Hlaing'e suç duyurumuzda yer verdik."

Sönmez, iddia olunan suçlarla ilgili 23 kişiyi tespit ettiklerini dile getirerek, savcılığın yapacağı araştırmayla başka suçluların da yargılanmasının mümkün olacağını söyledi.

Sönmez, dosyanın ilerleyen safhalarında sorumlular hakkında yakalama kararı verilerek, suçların önlenmesine katkı sağlayacak bir gelişme umduklarını vurguladı.

Sivil toplum kuruluşu Myanmar Hesap Verebilirlik Projesi (MAP) Direktörü Chris Gunness ise ülkede yaşanan olayların yakından takipçisi olduklarını söyledi.