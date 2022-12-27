Myanmar'dan kaçan 185 Arakanlı mülteci daha Endonezya'ya ulaştı

Açe'nin Pidie bölgesinde polis, bir sahilde gece saatlerinde erkek, kadın ve çocuklardan oluşan 185 kişilik mülteci grubunun ahşap bir tekneden indirildiğini açıkladı.

Emniyet yetkilileri, mültecilerin haftalarca denizde kalmalarından dolayı bitkin düştükleri ve grubun gıda ile sağlık ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.

Yetkililer, söz konusu kişilerin yaklaşık bir aydır Andaman Denizi'nde mahsur kalan 190 Arakanlı mülteci grubunun bir parçası olup olmadığını belirlemeye çalıştıkları bilgisini paylaştı.

Böylece, Açe'ye 2 gün içerisinde ulaşan Arakanlı mülteci sayısı toplam 243'e ulaştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Andaman Denizi'nde bir aydan fazla süredir mahsur kalan 190 Arakanlı mültecinin acilen kurtarılması için yaptığı çağrıda bu yolculuk sırasında çoğu kadın ve çocuk, yaklaşık 20 kişinin öldüğünü ifade etmişti.

Ayrıca, Açe bölgesinde 15 Kasım'da 110, 6 Mart'ta da 114 Arakanlı mülteci daha bulunmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.