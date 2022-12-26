Myanmar'dan kaçan Arakanlı mülteciler Endonezya sahilinde bulundu

Myanmar'dan kaçan ve haftalardır tekneyle yolculuk yaptıkları belirlenen 58 Arakanlı Müslüman mülteci, Endonezya'nın Açe bölgesindeki sahilde bulundu.

Yerel polis şefi Rolly Yuiza Away'in açıklamasına göre, bölge sakinleri Ladong köyündeki Indrapatra sahilinde ahşap teknedeki 58 Arakanlıyı fark ederek karaya çıkmalarına yardımcı olduktan sonra durumu yetkililere bildirdi.

Sahilde bulunan 58 mültecinin erkek olduğu, haftalarca denizde kalmaktan dolayı zayıf ve aç bir halde oldukları duyuruldu.

Arakanlı 58 mülteciden en az 3'ü tıbbi bakım için sağlık kliniğine götürüldü.

Away, grubun Andaman Denizi'nde mahsur kalan 190 Arakanlı mülteci grubunun bir parçası olup olmadıklarının net olmadığını söyledi.

Grupta bulunanlardan biri, 1 aydan fazla süredir denizde olduklarını ve Malezya'ya gitmek için yola çıktıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Andaman Denizi'nde 1 aydan fazla süredir mahsur kalan 190 Arakanlı mültecinin acilen kurtarılması için çağrı yapmıştı.

Açe bölgesinde 15 Kasım'da 110, 6 Mart'ta da 114 Arakanlı mülteci bulunmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.