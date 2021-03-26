Myanmar ekonomisinde daralma bekleniyor

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, son bir aydır süren darbe karşıtı protestolar ve iş bırakma eylemlerinin Myanmar ekonomisini olumsuz etkilediği ve bu yıl için öngörülen yüzde 5,9 büyümenin tam tersinin yaşanacağı kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki kriz ortamının yanı sıra ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerden gelen yaptırım kararlarının da ülkeye zarar vereceği ve Myanmar ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 10 daralabileceği vurgulandı.

ABD hükümeti dün, Myanmar'daki darbenin elebaşları ile ilişkili Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) ve Myanma Economic Corporation Limited (MEC) şirketlerini yaptırım listesine alacaklarını açıklamıştı.

İngiltere merkezli Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı yaptırımların yetersiz olduğunu açıklamış ve Myanmar ordusuyla bağlantılı işletmelere de bir an evvel yaptırım uygulanması gerektiğinin altını çizmişti.

AA