Myanmar hükümeti 100 Rohingyalı Müslüman tutukladı

Myanmar'ın en büyük kenti Yangon'da şüphenilen bir tekneye yapılan operasyonda ülkeden kaçmaya çalışan 100'den fazla Rohingya Müslümanı tutuklandı.

Yetkililer, 2015 yılından bu yana insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlediklerini ancak son günlerde yeni bir göç dalgasıyla karşı karşoıya olduklarını dile getirdi.

Kyauktan ilçesinden bir göçmen olan Kyaw Htay, telefonla Reuters'e verdiği demeçte, Kyauktan ilçesine bağlı Yangon limanının yaklaşık 30 km (20 mil) güneyindeki 106 kişiyi taşıyan tekne, üst düzey polis memurları tarafından soruşturulmaya başlandığını söyleyerek, "“Rakhine'den olmaları mümkündür. Kyaw Htay, önceki yıllarda olduğu gibi, onlar da Rakhine'de yaşayan Bengaller olabilir ” dedi.

Myanmar'daki pek çok kişi Rohingya'yı Bangladeş'ten yasa dışı gelen göçmen anlamında “Bengal” olarak adlandırıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 08:50