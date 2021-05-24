Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii ilk kez hakim karşısına çıktı

Myanmar Now sitesine konuşan Suu Çii'nin avukatları, duruşmadan önce müvekkilleriyle yarım saat yüz yüze görüşme fırsatı bulduklarını belirterek, Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu aktardı.

Suu Çii'nin, avukatları aracılığıyla halka mesaj yollayarak, partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) halkın menfaati için kurulduğu ve halk var oldukça partisinin de var olacağını söylediği kaydedildi.

Avukatları, Suu Çii'nin duruşmasına ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Gözaltına alındığı 1 Şubat'tan bu yana avukatlarıyla görüştürülmeyen Suu Çii'nin duruşmaları, güvenlik gerekçeleri nedeniyle telekonferans yoluyla yapılıyordu.

Avukatları, Suu Çii'nin bugüne ertelenen duruşmasında ilk defa mahkeme salonuna getirilme ihtimalinin yüksek olduğunu açıklamıştı.

Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmek, Devlet Sırları Yasası’nı ihlal etmek ve rüşvet kabul etmekle suçlanmıştı.

Yargılaması süren Suu Çii, hakkındaki suçlamalar onaylanırsa 26 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi, iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 818 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA