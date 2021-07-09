Myanmar Kovid verilerini eksik açıklıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının giderek kötüleştiği Myanmar'da, askeri hükümetin açıkladığı virüs kaynaklı günlük can kaybı sayısının gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

Myanmar'ın Sagaing bölgesinde Kovid-19 ile mücadeleye gönüllü katkı sağlayan sağlık grupları, bölgedeki son durumu The Irrawaddy gazetesine değerlendirdi.

Bölgeye bağlı Kale ilçesinde virüsün hızlı yayıldığını belirten yardım kuruluşu Karyakanmyitta'nın Başkanı Ko Ye Thiha Aung, 1 ve 6 Temmuz arasında ilçede en az 207 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini fakat askeri hükümete bağlı Sağlık Bakanlığının bu tarihlerde sadece 6 ölüm açıkladığını belirtti.

Aung, hazirandan bu yana ilçede Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 600 kişinin öldüğü bilgisini aldıklarını, Sağlık Bakanlığı verilerinde ise son bir ayda can kayıplarının 16 olarak geçtiğini kaydetti.

İlçede Kovid-19'a yakalanan birçok kişinin hastanelerdeki doluluk oranı yüksek olduğu için tedavi göremediğini aktaran Aung, "Askeri hükümet sadece Kovid-19 merkezlerindeki ölümleri kayda işliyor. Oysa birçok Kovid-19 hastası evinde hayatını kaybediyor." dedi.

İsmini açıklamayan bir sağlık çalışanı, askeri hükümetin gerçeklerin üzerini örtmek için düşük vaka ve ölüm rakamları açıkladığını belirterek "Bazı günler cenaze hizmetleri bile ilçede yetersiz kalıyor." şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanı, ilçe genelindeki hastanelerde yeterli miktarda oksijen tüpü bulunmadığını ve çoğu Kovid-19 hastasının oksijen takviyesi yapılamadığı için hayatını kaybettiğini vurguladı.

Myanmar'da Kovid-19 salgını

Toplam 180 bin 55 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Myanmar'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 621'e ulaştı.

1 Şubat askeri darbesinin ardından çok sayıda sağlık çalışanının sivil itaatsizlik eylemlerine katılması nedeniyle ülkede Kovid-19 testleri ve aşılamalar yeterli miktarda yapılamıyor.

Ülke genelinde Myanmar ordusu ve darbe karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar da Kovid-19 ile mücadeleyi zorlaştırıyor.

Son bir aydır ülkede günlük vaka artış oranları yükselirken 28 Haziran'dan bu yana günlük vaka artışları 4 haneli rakamlarda seyrediyor.

Dün 4 bin 132 yeni vakanın görüldüğü Myanmar'da salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı tespit edildi.