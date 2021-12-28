Myanmar ordusu Save The Children personelini de öldürmüş

Uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children, Myanmar ordusunun 24 Aralık'ta düzenlediği saldırıda öldürülenlerin arasında 2 personelinin bulunduğunu doğruladı.

Save The Children'dan yapılan açıklamada, "Bugün Save the Children'ın iki üyesinin 24 Aralık günü Myanmar ordusunun Kayah eyaletinde düzenlediği bir saldırıda öldürülen ve içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu en az 35 kişinin arasında olduğunu teyit etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İki personel de çocukları eğitme konusunda tutkuluydu. Biri 32 yaşındaydı, 10 aylık bir oğlu vardı ve Save the Children'da iki yıl çalışmıştı. 28 yaşındaki diğerinin ise 3 aylık bir kızı vardı ve altı yıl önce kuruma katılmıştı."

Öldürülen 2 personelin ofise dönerken araçlarından zorla indirildiği belirtildi.

Açıklamada beyanına yer verilen Save the Children İngiltere CEO'su Gwen Hines, masum sivillere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek "Bu anlamsız saldırı uluslararası insan haklarının ihlalidir." dedi.

Askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar’da, ordunun, 24 Aralık'ta aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 kişiyi öldürdüğü ve bedenlerini ateşe verdiği iddia edilmişti.

Myanmar'da ordunun şubatta seçilmiş yönetimi devirip iktidarı ele geçirmesinden bu yana darbe karşıtı silahlı etnik gruplarla güvenlik güçleri arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor.