Myanmar protestolarda 21 kişi öldü

Myanmar ordusunun, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı Bago kentinde düzenlenen protestolara silahlı müdahalesi sonucu en az 21 sivil hayatını kaybetti.

Myanmar basınında yer alan haberlere göre, Bago'nun Ma Ga Dit ilçesinde askerler, uyarılara rağmen protestolara devam eden göstericilere ateş açtı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre olayda en az 21 sivil öldürüldü.

Askerlerin cesetleri ilçedeki bir Budist tapınağına topladığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan aktivist Keren Khin, "Yerel medya şimdiye kadar 21 can kaybını doğruladı fakat bölgede irtibat kurduğumuz siviller en az 60 kişinin öldüğünü öne sürüyor. Çatışmaların gece yarısına kadar devam ettiği ve öldürülen sivillerin cesedinin askeri araçlara saklandığına dair duyumlarımız var." dedi.

Khin, ordunun sivillere karşı ağır mühimmat kullandığını belirterek, "İlçedeki binlerce vatandaş evlerini terk etti. Bago genelinde de çok sayıda kişinin evini terk etmek üzere olduğu bilgisini aldık." şeklinde konuştu.

Ölü sayısının gün içinde artabileceğini dile getiren Khin, "Etnik silahlı grupların orduya karşı harekete geçmesi ve protestocuların silahlanması karşısında cunta iyice köşeye sıkıştı. Bu yüzden mümkün olduğunca şiddeti artırarak protestocuları bastırmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusu 19 kişiye idam cezası verdi

Öte yandan

darbeyle seçilmiş hükümeti deviren orduya bağlı mahkeme, gözaltında bulunan 19 kişiyi bir askerin ölümünden sorumlu oldukları gerekçesiyle idam cezasına çarptırdı.

Myanmar ordusuna ait Myawaddy televizyonunda yer alan haberde, gözaltındaki 19 kişinin, 27 Mart'ta Yangon'da bir askerin öldürülmesinden sorumlu olduğu bildirildi. Askeri mahkemenin gözaltındaki 19 kişiye idam cezası verdiği ifade edildi.

Askeri yönetim, 1 Şubat darbesinden bu yana ilk defa idam cezası verdi.

Ordu sözcüsü protestoculara silahlı müdahaleyi savundu

Öte yandan Myanmar ordusunun sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun, güvenlik güçlerinin protestoculara gerçek mermiyle müdahale etmesini savundu.

Basın toplantısında soruları cevaplayan Tuğgeneral Tun, protestolarda şimdiye kadar 16 polisin öldürüldüğünü belirterek, "Protestolar dış ülkelerden finanse ediliyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi yerindedir." dedi.

Tun, ordunun protestoculara karşı otomatik silah kullandığı iddialarını yalanlayarak, "Eğer böyle bir şey olsaydı birkaç saat içinde 500 kişi ölürdü." şeklinde konuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu 618 kişi yaşamını yitirdi.