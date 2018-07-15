Myanmar yeşim taşı madeninde 15 ölüm

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki bir yeşim taşı madeninde meydana gelen heyelanda ölü sayısının 15'e yükseldiği, en az 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis yetkilileri, eyaletin Hpakant kentindeki toprak kaymasının ardından madenden 15 kişinin cesedinin çıkarıldığını kaydetti.

Yetkililer, yaralanan 30 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

Şiddetli yağışın arama çalışmalarını aksattığı ifade edildi.

Bölgede mayıs ayında başka bir madende meydana gelen heyelanda en az 14 madenci hayatını kaybetmişti. Hpakant'ta 2015'teki heyelanda da 100'den fazla kişi ölmüştü.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 15:55