Myanmar'da askeri darbenin bilançosu ağırlaşıyor

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu neredeyse her gün açıklanan ölümler, ülkedeki gerilimi giderek artırıyor.

Ülkede 1 Şubat darbesinden günler sonra başlayan ve 6 Şubat'tan itibaren pek çok kente yayılan protestolara, Myanmar ordusu gerçek mermilerle karşılık veriyor.

Protestocuların yanı sıra sivil itaatsizlik eylemi yapan darbe karşıtlarını da hedef alan ordu, ev baskınlarıyla darbeye karşı çıkanların özel mülklerini yağmalıyor.

Myanmar ordusu 15 Şubat'tan itibaren protestolara müdahale için sokaklara inmeye başladı.

AA