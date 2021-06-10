Myanmar'da askeri uçak fabrikanın üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Myanmar'ın Mandalay kentinde bir askeri uçağın çelik fabrikasının üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Asya 10.06.2021, 08:18 10.06.2021, 08:28
Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Mandalay İtfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, 16 ordu personelini taşıyan askeri uçağın öğle saatlerine doğru Mandalay'daki bir çelik fabrikasının üzerine düştüğü bildirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Kazanın nedeninin ise araştırıldığı belirtildi.
AA
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