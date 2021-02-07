Myanmar'da devrik iktidar partisinden 'darbe yönetimi tanınmayın' çağrısı

Myanmar'da askeri darbe ile iktidardan düşürülen Aung San Suu Çii'nin Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD), Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma cunta yönetimini tanımama çağrısı yaptı.

Parti, yayımladığı açıklamada, ülkedeki yabancı misyonlara, cunta yönetiminin kurduğu Devlet İdare Konseyi ile çalışmamaları çağrısında bulundu.

NLD Merkez İdare Komitesi Üyesi Aung Kyi Nyint, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı yabancı diplomatların darbecilerle birlikte çalışmaya başlamayı düşündüğünü öğrendiklerini belirterek, "Darbe anayasaya uygun değildir, Cumhurbaşkanı Win Myint liderliğindeki hükümet hala meşruiyetini sürdürmektedir. Demokratik kurallara saygısı olan hiçbir ülke askeri cuntayı tanımamalıdır." dedi.

BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, 5 Şubat'ta Devlet İdare Konseyi Başkan Yardımcısı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Soe Win ile video konferans yoluyla görüşme yapmıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 4 Şubat'ta askeri darbenin başarısız olması için tüm aktörleri ve uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.

Ülkede darbe sonrası binlerce protestocu Yangon ve diğer kentlerde cunta yönetimini protesto için gösteriler düzenliyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 17:01