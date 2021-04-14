Myanmar’da göstericiler basılı yayına döndü

Myanmar'daki protestocular, şubatta darbe yaparak ülkedeki demokratik yönetimin yerini alan askeri rejimin başvurduğu sansür ve internet kesintileriyle mücadele etmek için kendi basılı haber bültenlerini çıkarmaya başladı.

Yeraltı haber bülteninin yayını, gençlere hitap etmek için gazeteye "Molotof" adını verdiğini söyleyen 30 yaşındaki Lynn Thant (ismi değiştirildi) tarafından başlatıldı.

Yüzünü maskeyle kapadığı bir video röportaj sırasında Lynn Thant, AFP haber ajansına "Bu, bilgi akışını yavaşlatanlara cevabımız ki bu da bizim için bir tehdit. Eğer devrimci literatür yazıp bu şekilde dağıtırsak yıllarca hapis yatabiliriz" dedi.

Aktivist, kendisi ve gönüllü arkadaşları tutuklansa veya öldürülse dahi protestoları başarıya ulaşıncaya kadar haber bültenini basmaya devam edecek benzer fikirli bir sürü genç olduğunu söyledi. Thant, haber bülteninin Facebook'ta 30 binden fazla kişiye ulaştığını iddia etti.

Sosyal medyadaki video ve fotoğraflar, Myanmar'ın dört bir yanında insanların haber bültenini okuduğunu ve gizlice dağıttığını gösteriyor. Haber bülteninin merkezi bir baskı altyapısı olmadığı için, insanlar bunu bültenin online versiyonunu indirip yazdırarak ve Yangon, Mandalay ve başka şehirlerdeki mahallelerinde dağıtarak yapıyor.

1 Şubat'taki darbeden bu yana protestocular, Myanmar genelinde güvenlik güçlerinin şiddetli baskılarına meydan okuyarak sokaklara inip Ang San Su Çi de dahil iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) yöneticilerinin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Ordu, protestolar ve darbenin kendisiyle ilgili haberleri kontrol etmek amacıyla lisansların iptali ve bağımsız TV kanallarının kapatılması da dahil olmak üzere medya kuruluşlarına karşı bir dizi adım attı. Yetkililer protestolardan etkilenen bölgelerde mobil internet erişimini de sık sık durduruyor.

Kaynak: Independent Türkçe