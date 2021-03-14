Myanmar’daki protestolarda 11 kişi öldü

Yerel haber kuruluşu Voice of Myanmar’a göre, gece yarısı başlayan ve öğle saatlerinde ülkenin birçok bölgesinde süren protestolara güvenlik güçleri gerçek mermilerle müdahale etti.

Çıkan olaylar sonucu Mandalay'daki protestolarda 2’si kadın 5 kişi mldü, 10’dan fazla kişi yaralandı.

Yangon'da 4 kişi ölürken Pyay şehrindeki gösterilerde, 19 yaşında bir öğrencinin ölmesi sonucu ile ölü sayısı 2’ye çıktı.

Güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen ülke çapında darbe karşıtı protestolar sürdü.

Yangon, Mandalay, Magway, Saging ve Bago bölgelerinde halk, güvenlik güçlerinin şiddetini kınadı ve darbeden bu yana gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Bazı şehirlerde protestocular oturma eylemi düzenleyerek Birleşmiş Milletlere (BM), "Koruma sorumluluğu (R2P) istiyoruz" yazılı koreografilerle mesaj verdi.

AA