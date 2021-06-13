Naf Irmağı'nda mülteci dramı

Bangladeş'te polisin Myanmar sınırındaki bir ırmakta üç Arakanlı Müslüman'ın cesetlerine ulaştığı bildirildi.

Bölge polisinden Hafizur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar sınırındaki Naf Irmağı'ndan iki çocuk ve bir kadına ait cesetlerin çıkarıldığını kaydetti.

Rahman, ırmaktan çıkarılan üç kişinin Cox's Bazar'daki Balukhali mülteci kampında kaldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Cesetlerin otopsi için hastaneye kaldırıldığını aktaran Rahman, üç Arakanlının Bangladeş'e geçmeye çalışırken ırmakta boğulduğunu ifade etti.

Rahman, Bangladeş'teki kamplarda kalan Arakanlıların, Myanmar'daki akrabalarını ziyaret etmek maksadıyla sıklıkla ırmak üzerinden karşı tarafa geçtiklerini dile getirdi.

Bangladeş, Arakanlıların geri gönderilmeleri için Suudi Arabistan'dan destek istedi

Öte yandan Bangladeş, Arakanlıların geri gönderilmelerinin sürdürülebilir hale getirilebilmesi için Suudi Arabistan'dan iş birliği talebinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Abul Kalam Abdul Momen'in, konuyu Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmesinde gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Bangladeş'in Arakanlıların ana vatanlarına güvenli ve onurlu bir şekilde geri gönderilmesine büyük önem verdiği ve Momen'in Suudi Arabistan'ı "barışçıl bir şekilde geri gönderilme" sürecinin başlatılmasına yardım etmeye çağırdığı ifade edildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.