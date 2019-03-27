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Navaz Şerif'e tedavi için 6 hafta izin

Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'e tedavi görmesi için 6 hafta izin verilmesine hükmetti.

Navaz Şerif'e tedavi için 6 hafta izin

Pakistan Anayasa Mahkemesi, hakkında açılan yolsuzluk davasında 7 yıl hapse mahkum edilen Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'e tedavi görmesi için 6 hafta izin verilmesine hükmetti. Lahor'daki cezaevinden çıkan Şerif'i destekçileri karşıladı.

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