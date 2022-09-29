Navaz Şerif'in yolsuzlukla suçlanan kızı aklandı

İki yargıçlı mahkeme, Meryem Navaz'ın Londra'da lüks apartman satın alırken yolsuzluk yapıldığına dair bir kanıta rastlanmadığını belirtti.

Meryem Navaz karar sonrasında yaptığı açıklamada, "Yalanların raf ömrü vardır, bazıları yıllar sürer ama bugün bittiği gibi bir gün sona erer" dedi.

Meryem Navaz hakkında 2018 yılında 10 yıl hapis cezası alan babasıyla birlikte gayrimenkul satın alırken paranın kaynağını göstermedikleri gerekçesiyle yolsuzluk davası açılmıştı.

Pakistan yasalarına göre mahkum olan bir siyasetçinin beş yıl seçimlere katılması yasak.

Babası Navaz Şerif'in varisi olarak tanıttığı Meryem Navaz, amcası Şehbar şerif'in liderli olduğu iktidarın büyük ortağı Pakistan Müslüman Ligi (Nawaz) Partisi'nin en etkili siyasetçilerinden biri olarak görülüyor

Savcılık Meryem Navaz'ı babasının sahip olduğu gayrimenkullerle ilgili bilgi saklamakla suçlamıştı. Kefaletle serbest kalan Meryem Navaz, kendisinin ve partisinin siyaset kurbanı olduklarını belirterek İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne mahkumiyet kararının temyizi için başvuruda bulundu.

Kaynak: Euronews